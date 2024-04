Exlanzador de la MLB, Esteban Loaiza, apunta a un futuro como mánager en el béisbol mexicano

«Doy gracias por la oportunidad que los Rojos del Águila de Veracruz me han brindado de regresar a la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) y tener la posibilidad de participar en la Liga del Pacífico nuevamente Loaiza.

Esteban Loaiza, reconocido por su destacada trayectoria en el béisbol de Grandes Ligas con equipos como los Pittsburgh Pirates, los Toronto Blue Jays, Chicago White Sox, New York Yankees, los Oakland Athletics y Los Angeles Dodgers, así como su paso por las Águilas de Mexicali en la Liga del Pacífico, ha compartido su visión sobre el panorama actual del béisbol mexicano.

En sus declaraciones, Loaiza destaca el incremento en el nivel del béisbol en México, pero señala la preocupación por el aumento de jugadores extranjeros en los equipos nacionales lo que podría limitar las oportunidades para los peloteros mexicanos.

Actualmente desempeñándose como coach de pitcheo en los Rojos del Águila de Veracruz, Loaiza manifiesta su compromiso por realizar un trabajo sobresaliente en su equipo actual, con la esperanza de abrir nuevas puertas en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) e incluso aspirar a un rol de mánager.

Loaiza expresó: «Doy gracias por la oportunidad que los Rojos del Águila de Veracruz me han brindado de regresar a la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) y tener la posibilidad de participar en la Liga del Pacífico nuevamente. Me gustaría ser mánager; se puede lograr lo que uno quiere. La clave está en avanzar paso a paso; como ex lanzador, entiendo la importancia de aprender constantemente».

Con estas palabras, Esteban Loaiza demuestra su determinación por contribuir al desarrollo del béisbol mexicano y avanzar en su carrera profesional en el ámbito de la dirección técnica.