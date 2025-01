El papel de la familia de Juan Soto en su contrato con los Mets de Nueva York

El evento también incluyó la ceremonia de graduación de la Academia de los Mets, donde se reconocieron los logros educativos de sus prospectos

Por Noticias SIN

Redacción.- El pelotero dominicano Juan Soto expresó su satisfacción por el contrato firmado recientemente con los Mets de Nueva York, destacando la importancia que la organización otorgó a su familia durante las negociaciones. Durante un evento en la Academia de los Mets, Soto compartió:

“Fue emocionante para mi familia y para mí. Las comodidades que nos ofrecieron fueron impresionantes. Desde que llegamos al acuerdo, han demostrado que realmente quieren hacer esto. Más allá del dinero, lo que más me ha impresionado es cómo trataron a mi familia. Me siento contento de que los incluyeran en el contrato”.

Soto también habló sobre su conexión con jugadores latinos del equipo, mencionando su relación con Francisco Lindor: “Estoy preparado para lo que venga. Espero en Dios que tengamos una buena atmósfera. Me he comunicado con varios de los muchachos, especialmente con Lindor, con quien he hablado más”.

Sobre el recibimiento que espera de los fanáticos de los Mets, el jugador se mostró entusiasmado: “Espero una tremenda bienvenida. Ya experimenté lo que es la fanaticada de Nueva York el año pasado, y espero lo mismo para este año: algo increíble”.

El evento también incluyó la ceremonia de graduación de la Academia de los Mets, donde se reconocieron los logros educativos de sus prospectos. Un total de 24 jóvenes concluyeron programas de bachillerato, y 58 avanzaron a nuevos niveles dentro del programa de educación continua.

Juan Henderson, director de operaciones de la academia, subrayó la importancia de la educación en el desarrollo de los jugadores: “Hoy celebramos un logro que va más allá del terreno de juego. Estos jóvenes han demostrado esfuerzo y dedicación, y su éxito académico es una preparación para enfrentar los desafíos de la vida, tanto en el deporte como fuera de él. Estamos orgullosos de ser parte de su desarrollo; este es solo el inicio de un camino lleno de oportunidades”.

Con este enfoque integral, los Mets reafirman su compromiso de formar atletas completos, preparados para enfrentar retos más allá del béisbol.