El amor y la madurez

El que ama tiene paciencia en todo, y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso.

Por. Antonio Briceño

Inspirado en Corintios 13, el orador colombiano Yokoi Kenji, desarrolló una conferencia compartiendo que la única forma de madurar es amando.

A continuación, vamos a revisar sus argumentos, con el fin de reflexionar sobre este tema profundo e interesante de comprender, para poder transitar día a día hacia el crecimiento espiritual y la madurez.

Comienza hablando sobre la cantidad de información y experiencias fallidas que se pueden encontrar en la nube y a la cual tenemos acceso, además tenemos al lado muchas vivencias de familiares y amigos sobre temas de droga, embarazos no deseados, rupturas matrimoniales, conflictos interpersonales, etc., etc., pero igual seguimos repitiendo lo mismo.

Todo esto nos lleva a la pregunta.

¿Por qué hay tanta inmadurez social colectiva?

Y la conclusión es… ……..“Solo quien ama madura”

Se puede tener mucho éxito y ser un inmaduro, ya que el éxito no hace madurar a nadie.

Tenerlo todo tampoco hace madurar a nadie, vemos día a día a grandes millonarios actuando con total inmadurez.

Las experiencias y el conocimiento por sí solas tampoco nos hacen madurar. ¿Cuántas personas conocemos con toda la experiencia del mundo y no controlan sus emociones.

La edad tampoco nos hace madurar, cuantas personas mayores más bien con el paso de los años son más inmaduras.

Salir de la mejor universidad, doctorados, phd, summa cumme laude y trabajos internacionales tampoco nos hacen madurar.

Si de verdad amaramos, seríamos muy maduros, independientemente de la fama, el dinero, el conocimiento, etc., etc.

Y entonces… ¿Qué es amar?

Vamos a Corintios 13

El amor es paciente; el amor es bondadoso; el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni arrogante, ni grosero. No insiste en su propio camino; no es irritable ni resentido; no se alegra del mal, sino que se alegra de la verdad. Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.

¿Cuándo decimos que amamos, cumplimos con lo que es el verdadero significado del amor?

O pensamos que amar es otra cosa, muchas veces miedo, costumbre o conveniencia.

Reflexionemos acerca del amor y aprendamos a amar para poder madurar y disfrutar de la plenitud en la vida.

Si te gustó el artículo,compártelo con las personas que creas que les puede interesar.