Eduardo Kery Metivier del PRM gana la alcaldía en una campaña de solo dos meses

El triunfo de Kery Metivier representa un punto de inflexión en la política local, poniendo fin a la era de Adames y promoviendo un cambio significativo respaldado por la voluntad popular.

Por: La redacción

En un giro sorprendente de los acontecimientos políticos, Eduardo Kery Metivier, candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM), ha emergido victorioso en las elecciones municipales de La Romana, desplazando al suspendido alcalde Juan Antonio Adames, quien se veía favorecido por las encuestas y por cuestiones judiciales.

En un periodo de campaña de apenas dos meses y 14 días, la candidatura de Kery Metivier ha logrado un éxito sin precedentes al obtener el apoyo de 24,263 votantes, equivalentes al 48.97% del total, superando así por un margen considerable a sus oponentes más cercanos.

Kery Metivier, quien inicialmente no estaba destinado a ser el candidato, se convirtió en la opción principal del PRM después de que el Partido Reformista Social Cristiano no pudiera cumplir con la condición de no postular a Tony Adames. Este repentino cambio en la candidatura marcó el inicio de una campaña competitiva en la que Kery Metivier se enfrentó a Adames y a Amarilis Santana de la Fuerza del Pueblo.

El triunfo de Kery Metivier representa un punto de inflexión en la política local, poniendo fin a la era de Adames y promoviendo un cambio significativo respaldado por la voluntad popular. La victoria electoral no solo refleja el rechazo de los electores hacia las prácticas cuestionables de Adames, sino también su anhelo de un liderazgo renovado y comprometido con el progreso de La Romana.

Con este resultado, se espera que Juan Antonio Adames deje su cargo como alcalde el próximo 24 de abril, un paso que la justicia no ha logrado materializar hasta ahora. La elección de Kery Metivier marca un nuevo capítulo en la historia política de La Romana, demostrando el poder del cambio impulsado por la participación ciudadana y el compromiso con la transparencia y la integridad gubernamental.