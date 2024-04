Donald Trump enfrenta juicio penal en Nueva York en plena campaña electoral

La perspectiva de que Trump se convierta en un delincuente convicto arroja un factor de incertidumbre sin precedentes en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

El ex presidente Donald Trump se convertirá en el primer ex mandatario en la historia de Estados Unidos en enfrentarse a la justicia penal, con un juicio que comienza este lunes en Nueva York. El proceso judicial se centra en un pago de 130.000 dólares a la ex actriz porno Stormy Daniels, presuntamente destinado a comprar su silencio sobre una relación extramatrimonial durante la campaña presidencial de 2016.

El candidato republicano está citado a las 9:30 a. m. locales ante el juez Juan Manuel Merchan, del Tribunal Supremo de Manhattan. Trump no está acusado por el pago en sí, sino por haberlo disfrazado como gastos legales de la Organización Trump, lo que podría acarrearle una condena de hasta cuatro años de cárcel.

La perspectiva de que Trump se convierta en un delincuente convicto arroja un factor de incertidumbre sin precedentes en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. A pesar de este proceso judicial, Trump se enfrentará por segunda vez al demócrata Joe Biden en los comicios.

«Lo que está en juego es mucho, porque Trump y sus abogados han logrado hasta ahora retrasar los otros juicios que tiene pendientes», comenta Carl Tobias, profesor de derecho de la Universidad de Richmond.

Este juicio, considerado el caso más débil entre los frentes legales que enfrenta Trump, parece ser el único que se juzgará antes de las elecciones, a pesar de los múltiples intentos de sus abogados por retrasarlo.