Cristina Saralegui cayó en depresión tras el fin de su programa en Univisión: «Me sentí como una porquería»

Prosiguió diciendo que en ese momento, ella tenía 63 años, que sólo le faltaban dos años para retirarse.

La periodista y conductora cubana Cristina Saralegui tiene 14 años retirada de la televisión, pero muchos todavía la recuerdan por el famoso show que llevaba su nombre en Univisión y que fue transmitido desde 1989 hasta el 2010, destacando como uno de los íconos de la televisión hispana.

Después, la comunicadora continuó con su programa por Telemundo, donde estuvo un año. Desde ese entonces, se dedica a su familia.

En una reciente entrevista con Don Francisco durante el podcast ‘Decálogo del éxito’, Cristina Saralegui contó que en Univisión la despidieron y dio detalles de cómo ocurrió.

Confesó que “nunca” la habían botado de un trabajo, y que lo peor es que no sabía por qué la estaban despidiendo.

Prosiguió diciendo que en ese momento, ella tenía 63 años, que sólo le faltaban dos años para retirarse. “Después de haberles dado mi vida me quedaban dos años solamente para retirarme con honores con una fiesta bonita, con mis empleados conmigo, que eran mi familia, y no esperaron ni esos dos años para hacer lo que hicieron, que fue muy feo”.

Confesó que después del despido pasó por una fase de depresión, pero no porque ya no estaba en Univisión como tal, sino porque no se veía sentada en su casa sin hacer nada.

“Me sentí como una porquería de persona… Le pregunté a la persona que me lo estaba haciendo saber, le dije ‘¿Tú me estás botando?’ Porque no lo podía creer. Me dijo ‘no, no, no, tú vas a seguir haciendo especiales para la cadena’. Le dije ‘¿Dice quién? Yo no voy a hacer ningún especial para esta cadena. Bye’. Y cogimos, nos montamos en el carro mi esposo y yo y nos fuimos a un bar, pedimos dos Martini y nos miramos en la cara y yo le dije ‘¿Y ahí qué pasó?, ¿Qué fue eso?’ porque todavía en el bar no sabíamos qué había pasado porque no lo podíamos creer”, contó Saralegui, actualmente, de 76 años.

“Lo primero que yo me preocupé es por mi gente. Yo tenía como 30 empleados que dependían todos de nosotros, eso me preocupó enormemente, pero cuando te pasa lo que nos pasó a nosotros no piensan en los empleados, entonces tú eres el que tienes que decirle a tus empleados ‘nos votaron, a mí me botaron, nos fuimos todos’”, relató Saralegui en la entrevista con Don Francisco, según publicó People en Español.

“La depresión no fue tanto por cuestiones de ego, ni cuestiones de no estar en un show de televisión, fue porque yo estoy trabajando desde que tengo 16 años y no me encontraba sentada en mi casa sin nada que hacer”, expuso.

Después comenzó con Telemundo, donde no duró mucho porque “yo soy tan leal que yo nunca hubiera ido a trabajar para nadie más que no fuera mi cadena… No me encontraba, me sentía como una mujer que le pega los tarros al marido”.

Cristina Saralegui y su último viaje

En la entrevista con Don Francisco, Cristina Saralegui compartió que se ha estado preparando para su “último viaje” por lo que está experimentando con metafísica. En una de sus vivencias, “me salí de mi cuerpo”, algo que describió

“Me estoy preparando para el viaje más lindo que voy a dar en mi vida que es cuando ya no esté en este planeta. Yo estudio mucha metafísica, una vez fui a un instituto. Había un señor de la radio americana, Robert Monroe, y leía con Glorita Estefan libros de metafísica… Él tenía un instituto en las montañas del Norte de Carolina que enseñaba a los americanos que estaban en el gobierno cómo salirse de su cuerpo, cómo el alma sale del cuerpo utilizando sonidos. un sonido en un oído y otro sonido diferente en el otro, y cuando se juntan en los dos hemisferios del cerebro, te sales de tu cuerpo”, relató.