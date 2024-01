Luciano Martínez resaltó que la única solución a los problemas que enfrenta Haití es la renuncia de Ariel Henry como primer ministro y la elección de Guy Philliphe para ocupar dicho cargo.

Por: La redacción

Haití – En medio de las recientes manifestaciones en Haití, la ciudadanía ha expresado su rotundo apoyo a la solicitud de renuncia del actual primer ministro haitiano, Ariel Henry. Los haitianos, cansados de las precariedades y desafíos que enfrentan a diario, respaldan el ascenso al poder del líder revolucionario Guy Philliphe.

Los manifestantes argumentan que Ariel Henry no ha tomado medidas suficientes para mejorar las condiciones de vida en el país, señalando la falta de servicios básicos como luz y alimentos. Alberto Laurence, uno de los ciudadanos haitianos, afirmó: «Mira cómo la banda está acabando con nosotros, no tenemos luz, no tenemos comida, no tenemos nada, por eso el primer ministro tiene que salir para que Guy Philliphe pueda entrar.»

Además, Laurence expresó su apoyo a las fuerzas revolucionarias lideradas por Philliphe, las cuales buscan acceder a Puerto Príncipe para derrocar al primer ministro.

Roberto Pierre, vendedor haitiano, compartió la opinión de que el cambio necesario no debe limitarse a la renuncia del primer ministro Ariel Henry, sino que también debería extenderse a los Diputados, Senadores y Alcaldes que ocupan cargos públicos en el país vecino.

Pierre declaró: «Ahora viene una revolución y esa revolución es para cambiar el sistema, pero esto nosotros lo queremos hacer como dijo Guy Philliphe, sin violencia, pero en este caso puede ser que haya algún muerto o algún herido, pero eso no quiere decir que la violencia sea la respuesta.»

Las protestas, que comenzaron el pasado lunes, han llevado a enfrentamientos entre la Policía haitiana y los manifestantes. Cuatro personas han perdido la vida y varios resultaron heridos en medio de los disturbios. Camioneros y sindicatos de la comunidad de Cabo Haitiano bloquearon carreteras exigiendo la renuncia del primer ministro.