Christian Domínguez y Karla Tarazona en Huaral despierta rumores de reconciliación

En una revelación dentro del espectáculo peruano, el reconocido cantante Christian Domínguez y su ex pareja, la conductora de televisión Karla Tarazona, fueron vistos juntos en Huaral, participando en un evento familiar.Ante las especulaciones sobre una posible reconciliación con la madre de su hijo, Domínguez se pronunció en una entrevista con el diario Trome.

Afirmó que no está seguro de retomar su relación con Tarazona, con quien terminó en 2016. «Estoy enfocado en el hoy, nadie sabe lo que pasará mañana y lo de ayer ya pasó. Yo sé que es lo que vende, pero no me interesa responder, lo que la gente pueda querer o no», declaró el cantante.Imágenes filtradas en varios programas de espectáculos y portales de Internet mostraron a la pareja compartiendo un momento en una fiesta familiar en Huaral, donde Christian fue invitado a cantar. «Karla es madrina de la quinceañera, ella asistió con mis hijos y con su familia. (…) Fue un quinceañero bastante grande, con otras orquestas.

Yo fui a trabajar», precisó Domínguez.Cabe recordar que a principios de febrero, el cantante fue captado por las cámaras de Magaly Medina en una situación comprometedora con su entonces pareja, la también cantante Pamela Franco, de quien actualmente está separado.

