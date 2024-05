Bolivar Valera y equipo de “El Mañanero” se pronuncian sobre el programa “Jessica en Punto”

Valera agregó que había mantenido conversaciones con Pereira para aconsejarla sobre el contenido de su programa.

El destacado comunicador Bolivar Valera, conocido como “El Boli” y CEO del programa radial “El Mañanero”, ha expresado su firme postura respecto al programa “Jessica en Punto”, conducido por la presentadora Jessica Pereira en la emisora La Bakana. Valera afirmó que, de ser por él, dicho programa no saldría más al aire debido a las controversias que ha generado.

“Aunque me cueste la amistad de ella, si de mí dependiera Jessica no sale más al aire aquí, si de mi dependiera porque no depende de mí, eso que ella está haciendo es lo mismo que nosotros hemos criticado en otro lado, que está en su derecho pero vete para Youtube”, dijo Valera durante la transmisión de “El Mañanero”.

Valera agregó que había mantenido conversaciones con Pereira para aconsejarla sobre el contenido de su programa, indicándole que ese no era el enfoque adecuado. Sin embargo, según Valera, Jessica hizo caso omiso a sus recomendaciones.

Además de El Boli, los demás integrantes del programa matutino también mostraron su desacuerdo con las acciones y el contenido que se presentan en “Jessica en Punto”. Todos coincidieron en que se debe reducir este tipo de contenidos polémicos.

El programa de la comunicadora venezolana ha sido objeto de una ola de críticas en diversas plataformas digitales. Las polémicas incluyen enfrentamientos entre sus panelistas, contenidos subidos de tono, y recientemente, una pelea entre dos figuras de Instagram. Estas situaciones han provocado un amplio debate sobre los límites del contenido en la radio y las redes sociales.