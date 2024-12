Así reaccionan los famosos a la muerte de Sandra Reyes

La tarde de este domingo, se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento de la actriz Sandra Reyes, a los 49 años de edad, recordada por su papel de la doctora Paula Dávila, en la emblemática producción “Pedro El Escamoso”

Los motivos de su muerte estarían relacionados con un cáncer de seno que padecía. También se conoció que la artista decidió no someterse a un tratamiento de quimioterapias por su nueva filosofía de vida.

Aunque la actriz contaba con una amplia trayectoria en la televisión, es muy recodada por su papel como la doctora Paula, donde recientemente, reapareció en la segunda temporada de la serie, donde su personaje se despide, pues moriría por una enfermedad terminal, esto ha asombrado a muchos, y hasta la consideraron una “escena premonitoria aceptando la muerte”.

Las reacciones de sus colegas, no se hicieron esperar y han compartido su dolor, condolencias y algunas fotografías para honrar la memoria de la querida actriz.

El ministro de Cultura de Colombia también lamentó la pérdida de la actriz. “El Ministerio de Cultura lamenta la prematura muerte de la actriz Sandra Reyes: su lugar en la televisión juvenil de los años 90, así como su carrera en las telenovelas y dramatizados, la hicieron una de las grandes actrices colombianas”, dijo el ministro Juan David Correa en un mensaje en X.

Por su parte Miguel Varoni publicó: “Hasta siempre mi Doctora Paula … Sumercé no sabe la falta que me va a hacer!!! Dios me la Bendiga!!! Siempre estará en mi corazón…”

Por otro lado, Julián Arango, conocido por su papel en Betty La Fea como Hugo Lombardi, aunque no escribió nada en su post, dejó colgado en la red social, un carrusel de fotografías de la actriz acompañadas de la canción Sea de Mercedes Sosa.