A 10 años de la muerte de Poppy Bermúdez, fundador de Color Visión

Su vida, marcada por el emprendimiento, la innovación y el compromiso social, se ha convertido en un faro inspirador para las generaciones venideras

Exploramos la trayectoria de este destacado empresario, su impacto en diversos sectores de la sociedad dominicana y el legado que perdura más allá de su partida.

Por: Patricia Chirinos

Su deceso el 3 de diciembre de 2014 causó pesar en la sociedad dominicana, y especialmente en la ciudad de Santiago.

Era hijo de Pastora Luisa Pippa Calderón y Aquiles Bermúdez Ramos. Bermúdez y su esposa, doña Elba Madera , procrearon a sus hijos Elba Josefina , José Armando , Julia Aurora , Ana Estela y Domingo Octavio

Bermúdez inició su educación en el prestigioso Colegio La Salle, donde sentó las bases de su formación. Posteriormente, continuó sus estudios en el Liceo Ulises Francisco Espaillat, ampliando sus horizontes y desarrollando habilidades que le servirían en su futura carrera empresarial.

Su primer contacto con el mundo laboral fue como mensajero en la Casa Bermúdez, una experiencia que le permitió conocer desde adentro el funcionamiento de una empresa. Este inicio humilde fue crucial en su formación, ya que le brindó una perspectiva integral del negocio, desde las tareas más básicas hasta las más complejas

Poppy Bermúdez abrazó las causas sociales, las cuales desarrolló colaborando con instituciones o de manera directa con personas que se le acercaban.

Fue un promotor de la preservación de la ecología, el turismo, el folclore y el deporte, entre otras áreas El extinto empresario jugó un papel protagónico en el desarrollo de Santiago, junto a un grupo de empresarios en la Asociación para el Desarrollo de Santiago (APEDI); además de ser el promotor principal de la construcción del Aeropuerto Internacional del Cibao.

Don Poppy estuvo siempre pendiente del desarrollo de ésta provincia y el país, haciendo grandes aportes en todos los sectores.

A lo largo de su vida, Bermúdez no solo construyó un imperio empresarial diversificado, sino que también se dedicó incansablemente a causas sociales, dejando una marca indeleble en áreas como la comunicación, la industria, la aviación y el desarrollo comunitario.

Su visión y liderazgo transformaron el panorama mediático dominicano, impulsaron el crecimiento económico y fomentaron el progreso social en múltiples frentes

La fundación de Telemedios Dominicana, S.A. (CANAL 25) y la Corporación Dominicana de Radio y Televisión, C. por A. (COLOR VISIÓN) marcó un antes y un después en la historia de la comunicación dominicana. Color Visión, en particular, se convirtió en un hito al ser el primer canal de televisión a color del país. Estas empresas no solo introdujeron avances tecnológicos, sino que también se convirtieron en plataformas para el desarrollo del talento local en comunicación, periodismo y artes.

Con la creación de Aerolíneas Dominicanas S.A. (DOMINAIR), Bermúdez demostró su capacidad para incursionar en sectores complejos y altamente regulados. Esta iniciativa no solo mejoró la conectividad aérea del país, sino que también impulsó el turismo y el comercio, contribuyendo significativamente al desarrollo económico de la República Dominicana.

La participación de Bermúdez en el Banco Popular y el Grupo Popular fue fundamental para el desarrollo del sector financiero dominicano. Su visión estratégica contribuyó a la expansión y modernización de estas instituciones, convirtiéndolas en pilares del sistema bancario nacional. La innovación en servicios financieros y la adopción temprana de tecnologías digitales fueron algunas de las marcas distintivas de su gestión en este sector.

La Cervecería Vegana, S.A. no solo se destacó en la producción de cervezas de alta calidad, sino que también se convirtió en un referente de innovación en la industria de bebidas del país. Bajo su liderazgo, la cervecería implementó tecnologías de vanguardia y prácticas sostenibles, estableciendo nuevos estándares en la producción de cerveza en la República Dominicana

La participación de Bermúdez en el desarrollo del Aeropuerto Internacional del Cibao fue un claro ejemplo de su visión a largo plazo para el desarrollo de infraestructuras clave. Este proyecto no solo mejoró la conectividad de la región del Cibao, sino que también impulsó el comercio y el turismo en una parte importante del país.

Miembro de la Asociación para el Desarrollo; Instituto Superior de Agricultura, Corporación de Zona Franca Industrial de Santiago, Plan Sierra, Inc., Fundación Campamento Bao y Fundación Plaza de la Cultura, entre otras.

Bermúdez recibió diversos homenajes en vida. Fue reconocido por el Ayuntamiento del Municipio de Santiago como Ciudadano Prominente.

Fue exaltado al Salón de la Fama del Deporte de Santiago por sus aportes a la juventud a través del deporte.

También recibió un reconocimiento de la Cámara de Diputados por los méritos alcanzados, su contribución al desarrollo nacional, al realce de la clase empresarial y servicio comunitario. Dedicatoria del Fly In en Constanza por ser pionero de la aviación privada y comercial en el país.

Otros reconocimientos los recibió del INDOTEL, como propulsor de la radiodifusión dominicana, y del programa de televisión Aquí Estamos, por sus aportes a la ciudad de Santiago y al país.

A diez años de su desaparición física honramos a este gran empresario y ser humano excepcional.